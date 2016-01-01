Новокузнецкий "Металлург" на официальном сайте опубликовал план подготовки к новому сезону. 28 июня команда выйдет из отпуска. Хоккеисты пройдут обязательную процедуру углубленного медицинского обследования и сдадут специальные спортивные тесты, а затем приступит к работе над атлетизмом и к кроссовой подготовке. С 4 июля "Кузня" начнет тренироваться на льду, проводя по три тренировки в день.

27 июля "Металлург" проведет контрольный матч с "Сибирью", а 6 августа отправится на предсезонный турнир в Астану, после которого переберется в Уфу, где примет участие еще в одном предсезонном турнире. С 21 августа команда возобновит тренировки в Новокузнецке.