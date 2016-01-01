СКА и "Йокерит" произвели обмен, информирует официальный сайт питесркого клуба. Нападающий Брэндон Козун стал игроком СКА, а "Йокерит" получил права на форварда Сакари Салминена, который ранее перешел в СКА из "Торпедо" в обмен на денежную компенсацию. Трансферы этих хоккеистов являются частью четырехсторонней сделки, завершающий этап которой пройдет в ближайшие дни.

26-летний Козун в Северной Америке выступал в WHL и AHL, в 2010 году стал лучшим бомбардиром Канадской хоккейной лиги, набрав 107 (32+75) очков. В КХЛ форвард провел один сезон: в "Йокерите" он принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата и отметился 49 (15+34) очками. В 6 играх плей-офф на счету Козуна 6 (3+3) результативных баллов.