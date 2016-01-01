"Спартак" в честь Международного дня защиты детей поздравил с праздником всех своих юных болельщиков. Клуб также пожелал родителям здоровья и успехов в воспитании подрастающего поколения.

"Клуб желает им отличного настроения и хорошей летней погоды. Все мы хотим, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, – говорится в сообщении на официальном сайте. – Самый главный жизненный опыт ребенок получает в семье. Поэтому в этот день хочется поздравить также не только мальчишек и девчонок, но и всех пап и мам, бабушек и дедушек! Желаем вам здоровья, мудрости, терпения и успехов в воспитании юных болельщиков красно-белых.



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