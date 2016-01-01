НХЛ не поменяет своего решения не допускать защитника СКА Вячеслава Войнова к участию в Кубке мира в составе сборной России. Об этом сообщил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

Напомним, ранее комиссар НХЛ Гэри Бэттмен подтвердил, что игрок СКА не будет допущен до участия на Кубке мира-2016, так как он дисквалифицирован лигой после обвинения в домашнем насилии во время своего выступления за "Лос-"Анджелес. До этого в окончательный состав сборной России вошли 23 игрока, в том числе и Войнов.

- У нас пока нет какого-либо решения по отношению к тому, какие правила мы применим к ситуации с Войновым, - цитирует ТАСС Дэйли. - Мы находимся на связи с Федерацией хоккея России, которая ясно осведомлена о позиции НХЛ по поводу допуска Войнова на турнир. Эта позиция не поменяется.

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