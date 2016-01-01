Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг выделил главное событие завершившегося сезона и поделился планами на будущее. Он отметил важность развития детско-юношеского и массового хоккея.

– Спортивная общественность в свете последних успехов хвалит программы по подготовке хоккеистов разных стран: финскую, шведскую, американскую, канадскую. Наша программа создана, но на реализацию ее уйдет время, а на то, чтобы она дала свои плоды – годы.

– Давайте говорить прямо: в ведущих хоккейных странах программы неплохо работают, но очень многое было взято из наших старых, советских методов подготовки, – приводит официальный сайт ФХР слова Ротенберга. – Мы же свои программы подготовки частично утратили. В 90-е, когда федерация думала только о том, где взять средства на выживание. Уже после кризисных лет в этом направлении мало что делалось. Мы потеряли время. Но все наши наработки остались, просто они модернизируются с учетом современного хоккея и наших новых знаний. Этот процесс неизбежный, так что успех к нам обязательно придет.