Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг выделил главное событие завершившегося сезона и поделился планами на будущее. Он отметил важность развития детско-юношеского и массового хоккея.

– Сезон 2015/16 завершен. Какие планы на сезон будущий?

– Мы продолжим работу по всем нашим основным направлениям, – приводит официальный сайт ФХР слова Ротенберга. – Отмечу, что заседание Государственного Совета при Президенте РФ по спорту 22 апреля, впервые в истории посвященное исключительно хоккею, было ключевым событием. На государственном уровне были утверждены главные векторы развития российского хоккея.

– Какие именно?

– Мы о них говорили весь сезон. В первую очередь, это детско-юношеский и массовый хоккей. Федерации отведена роль главной движущей силы во всем российском хоккее. Это почетная миссия и одновременно большая ответственность для нас. 31 мая состоялось совещание с тренерами всех наших мужских сборных и методистами федерации. На нем у нас был диалог о подготовке игроков, тренерских кадров, а также преподавателей, кто будет обучать тренеров. Отрадно, что все специалисты мыслят схожим образом. Значит, мы быстрее добьемся результатов.