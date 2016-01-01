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Должен ли Знарок совмещать работу в сборной и СКА?
31 мая, вторник, 23:00
Минспорта и ФХР не против, если главный тренер сборной России Олег Знарок будет работать с клубом.
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:
Спорт-Экспресс
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