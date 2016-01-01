TEXT + TEXT - Должен ли Знарок совмещать работу в сборной и СКА? 31 мая, вторник, 23:00

Минспорта и ФХР не против, если главный тренер сборной России Олег Знарок будет работать с клубом.

Источник: Спорт-Экспресс Доступно только пользователям Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи ! С уважением администрация сайта 4-ый Период.

Войти

Регистрация