Защитник "Сан-Хосе" Бренден Диллон выразил мнение, что его команде нужно настраиваться на каждый матч финальной серии плей-офф НХЛ против "Питтсбурга" как на последний. Первую встречу "Шаркс" проиграли со счетом 2:3.

- Большая часть наших игроков впервые играет в финале, - цитирует официальный сайт НХЛ Диллона. - Нам надо осознать, что это может быть наш единственный шанс в жизни, и выходить на каждую игру как на последнюю. Первый период прошел не так, как мы хотели. Мы не ожидали такого сильного натиска. Во втором периоде мы собрались и смогли отыграться. Когда мы показывали свой хоккей, то забивали голы. Как только мы немного сбавляли, "Питтсбург" нас наказывал.