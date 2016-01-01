Министр спорта РФ Виталий Мутко заявил, что министерство не будет препятствовать совмещению Олегом Знарком постов главного тренера сборной России и СКА. Ранее в ФХР также отметили, что не против совмещения постов.

– Данный вопрос решает только Федерация хоккея России, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Полагаю, что ими принято взвешенное, продуманное решение. Со своей стороны Минспорт препятствовать совмещению Знарком постов в сборной и СКА не будет. Верим, что оно пойдет исключительно на пользу национальной команде.

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