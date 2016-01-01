Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сообщил, что игра "Сан-Хосе" в полуфинальных матчах плей-офф НХЛ выбила его из колеи. По итогам всех серии "Блюз" проиграли "Шаркс" со счетом 2-4.

- "Сан-Хосе" играл очень плотно и хорошо оборонялся, - цитирует STL Today Тарасенко. - Это выбивало меня из колеи. Жаль, что у меня не получилось противостоять этому. Я должен был сыграть лучше. Все это время я не говорил с журналистами, потому что был очень зол и разочарован нашим поражением. В прессе появились сообщения, что у меня разлад с клубом, но это не так. У меня отличные отношения со всеми. Я бы не стал подписывать контракт на восемь лет, если бы были какие-то проблемы.

Чем больше времени проходит, тем больше я понимаю, как близко мы были к финалу Кубка Стэнли. Это неудачный опыт, но все-таки опыт. Большинство ребят в нашей команде никогда не заходили так далеко в плей-офф. Хорошо, что мы добрались до полуфинала, потому что теперь мы знаем, каких усилий это стоит, и будем готовиться еще усерднее, чтобы в следующий раз выйти в финал. Надеюсь, в следующем сезоне я буду играть еще лучше.