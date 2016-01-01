Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг заявил, что не против возможной работы в клубе главного тренера сборной России Олега Знарка. Ранее сообщалось, что 53-летний специалист может возглавить СКА.

– Считаю, что тренер сборной должен иметь ежедневную практику, постоянно находиться в тонусе, – сообщает официальный сайт ФХР слова Ротенберга. – Так случилось, что СКА остался без тренера. Почти все команды определились с наставниками, причем во многих коллективах работают очень сильные специалисты. СКА также получил возможность пригласить сильного тренера, у которого есть желание работать. Сам Знарок чувствует в себе силы трудиться и в клубе, и в сборной.

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