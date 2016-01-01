Генеральный директор ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что ему сложно предположить, как может сложиться карьера нападающего Романа Любимова в НХЛ. Он также добавил, что клуб желает успеха своему воспитаннику и всегда готов принять его обратно. Сегодня 23-летний игрок объявил, что покидает армейцев и намерен продолжить карьеру в одном из клубов северной Америки.

- Каждый спортсмен старается достигнуть наивысшей точки развития, стремится повышать мастерство, - цитирует "Р-Спорт" Есмантовича. - В этом году у Ромы Любимова все получилось, он на конкурентной основе попал в сборную России на чемпионат мира. Как может сложиться его карьера в НХЛ, предположить сложно. Это совсем другой хоккей, другая подготовка. Будем надеяться, что у Ромы все получится, а если не получится, он вернется в родной клуб. Своего воспитанника мы всегда ждем.