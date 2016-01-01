ФХР ведет диалог с организатором Кубка мира – НХЛ по заявке защитника национальной сборной России Вячеслава Войнова, сообщает пресс-служба организации. В переговоры, проходящие в позитивном ключе, вовлечены вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Билл Дэйли, председатель Профсоюза игроков НХЛ Дональд Фер и президент ИИХФ Рене Фазель. ФХР готова оказать содействие для телемоста, необходимого для процедуры слушаний Вячеслава Войнова с представителями НХЛ.

Федерации хоккея России надеется на разрешение этого вопроса со стороны организаторов международного турнира и включение защитника в заявку национальной сборной.

ФХР известили, что Войнову нельзя играть на Кубке мира //

Виталий Мутко: "Войнов? ФХР принимает все меры" //

Вячеслав Фетисов: "Вариантов замены Войнову в составе достаточно" //

ИИХФ не может повлиять на участие Войнова в Кубке мира-2016