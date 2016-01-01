Нападающий Николай Прохоркин может перейти в СКА. Питерский клуб сделал форварду, который является ограниченно свободным агентом, хорошее предложение по контракту и "Салават Юлаев" может его повторить или нет. Сам хоккеист признается, что никакого конфликта с командой из Башкирии у него нет.

– Если уфимцы повторят предложение, то я останусь в клубе и буду стараться выкладываться в каждой встрече, как делал это в прошлом сезоне, – сказал Прохоркин. – И вообще я благодарен болельщикам команды, самому уфимскому клубу, Игорю Захаркину, который перезапустил мою карьеру. Просто сейчас все дело в финансовом вопросе. СКА предлагает очень хорошие условия. Но сумки в Санкт-Петербург я не собрал, понимаю, что все может измениться.

"Салават Юлаев" должен повторить предложение в ближайшие 48 часов, а прошло всего два. Что думаю о вероятной поездке в Америку? Пока этот вопрос отложен, но для меня путь в НХЛ не закрыт. Не страшно ли работать с Олегом Знарком, который может стать главным тренером? А у меня с ним нормальные отношения. От сборной он меня не отцеплял – я сам не мог играть, у меня было сотрясение и надо было восстанавливаться. Да и вообще он регулярно приглашал меня в команду и ставил на ту позицию, на которой было удобно. А с чего вы взяли, что Олег Знарок будет тренером СКА? Это уже решено? У меня вообще нет никаких данных. (Алексей ШЕВЧЕНКО)