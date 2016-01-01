Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд сообщил, что клубу необходимо время, чтобы решить, стоит ли повторять контрактное предложение СКА нападающему Николаю Прохоркину. Ранее уфимцы сделали квалификационное предложение 22-летнему форварду, чей контракт с клубом истек 30 апреля. Игрок находится в статусе ограниченно свободного агента.

- СКА сделал предложение Прохоркину, сейчас у нас есть семь дней по регламенту, чтобы все взвесить и принять решение, - цитирует "Р-Спорт" Вайсфельда. - В ближайшее время определимся.