Генеральный директор ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что нападающий Иван Телегин получил достойное контрактное предложение от клуба. Руководство армейцев ждет ответа хоккеиста. Сегодня стало известно, что 24-летний игрок может покинуть московскую команду и перейти в СКА.

- Ване Телегину предложен контракт, могу сказать, что игрок оценен по достоинству, и предложение ему сделано соответствующее, - цитирует "Р-Спорт" Есмантовича. - Ждем ответ от игрока, если сегодня его не будет, то по регламенту права закрепляются за нашим клубом, и мы продолжаем переговоры. Нельзя говорить, сложно ли или легко ли проходят переговоры, но переговоры идут. И надеюсь, что в ближайшее время они завершатся.

В сезоне-2015/16 Телегин провел в КХЛ 59 игр, в которых заработал 17 (9+8) очков.