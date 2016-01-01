Нападающий ЦСКА Роман Любимов объяснил, почему принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Сегодня 23-летний форвард поблагодарил армейский клуб и заявил, что у него есть несколько предложений из заокеанской лиги.

– Раз зовут, то я решил попробовать, – начал Любимов. – Лучше облажаться, чем жалеть всю жизнь о том, что не попробовал. Но мне нужен шанс, я всегда старался использовать его. Два года назад меня попробовали с первое звено с ЦСКА с Александром Радуловым и я забил, в этом сезоне пригласили в олимпийскую сборную, а я сыграл на чемпионате мира. Почему бы и новую возможность не использовать. Но свой новый клуб я пока назвать не могу. Из всех вариантов выбираем два-три, а там уже будут конкретные переговоры. (Алексей ШЕВЧЕНКО)