Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров высказал мнение, что у клуба достаточно резервов, чтобы восполнить потерю в лице нападающего Романа Любимова. Сегодня хоккеист сообщил, что решил продолжить карьеру в НХЛ.

– Могу лишь сказать, что это его выбор, его право, а время нас рассудит, – цитирует ТАСС Федорова. – У нас достаточно сил, тем более после ухода ряда игроков конкуренция в составе только возросла. Как говорится, свято место пусто не бывает. Мы смотрим с оптимизмом в будущее, и я точно знаю, что у хоккейного клуба ЦСКА достаточно резервов и возможностей для восполнения этих потерь.

Отметим, что в составе ЦСКА Любимов дважды выиграл регулярный чемпионат КХЛ и стал финалистом Кубка Гагарина в сезоне-2015/16. В минувшем сезоне форвард сыграл 67 матчей, набрав 22 (11 шайб + 11 передач) очка. Нападающий сыграл на чемпионате мира в Москве и Санкт– Петербурге, где стал бронзовым призером в составе сборной России.