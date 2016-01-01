ИИХФ не сможет разрешить вопрос участия защитника сборной России Вячеслава Войнова в Кубке мира-2016, сообщает "Р-Спорт", ссылаясь на пресс-службу организации. Причиной является то, что турнир будет проводиться по правилам НХЛ. При этом отмечается, что участие ИИХФ в организации турнира минимально.

Напомним, что Войнов вошел в список из 23 игроков, которые представят российскую команду на Кубке мира в Торонто. Позже комиссар НХЛ Гэри Бэттмен подтвердил, что игрок СКА не будет допущен до участия . ФХР также получила официальное уведомление о невозможности внесения в заявку Войнова.