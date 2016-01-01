Член совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов отметил, что в России достаточно защитников, которые могут заменить Вячеслава Войнова на Кубке мира. Ранее комиссар НХЛ Гэри Бэттмен подтвердил, что игрок СКА не будет допущен до участия на Кубке мира-2016. Напомним, что в окончательный состав сборной России вошли 23 игрока, в том числе и Войнов.

– В спортивном плане такие вещи неправильные, но здесь должна быть работа федерации, – цитирует "Р-Спорт" Войнова. – Нужно было все это проговаривать, чтобы не было неожиданностей, и не делать это большим политическим делом. Такие вещи надо предугадывать, предусматривать и вести заранее работу. Нужно было заранее расставить все по местам.

Вариантов замены Войнову в составе достаточно.

ФХР известили, что Войнову нельзя играть на Кубке мира