Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин после победы над "Сан-Хосе" (3:2) в первом матче финальной серии Кубка Стэнли остался доволен игрой команды, но посетовал на ошибки. По словам россиянина, необходимо лучше использовать свои сильные стороны.

– Уверено играли. Здорово сыграли в первом периоде – повели 2:0, – цитирует Малкина официальный сайт НХЛ. – Потом, как обычно, занервничали и заволновались. Во втором периоде стали ошибаться и не смогли показать свою игру. Соперник же поймал ритм игры и два раза нас наказал. В третьем периоде выровняли игру и были немного лучше соперника. Хорошо, что забили в конце.

В конце они играли 6 на 4. Почти две минуты. Эти самые важные две минуты мы отстояли. В остальном мы знаем сильные стороны соперника, знаем, что в большинстве они – лучшие в лиге. Стараемся меньше удаляться, но два раза, все же, получили удаления. Один раз соперник за это нас наказал.

Скорость – наша сильная стороны. Первый период это показал. Надо не сбавлять темп, но мы сбавляем и где-то ошибаемся, теряем шайбу. Надо не сбавлять и показывать свою игру на протяжении 60 минут. "Сан-Хосе" – сильная команда, мастеровитая, умеет играть в хоккей. Тоже ловят нас на ошибках, и не скажу, что они медленные. Поэтому никому легко не будет. Нужно стараться использовать свои сильные стороны. В первую очередь это нападение.

Все отдают предпочтение "Сан-Хосе"? Нас это не задевает. Так было на протяжении всего плей-офф. И с "Вашингтоном", и с "Тампой", когда проигрывали в серии. Поэтому нам это играет даже на руку. Мы не обращаем внимания на прессу, а стараемся следить за своей игрой. Сегодня сделали маленький шаг и будем продолжать дальше.