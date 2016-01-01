Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что ФХР продолжает работать над включением защитника СКА Вячеслава Войнова в состав сборной России на Кубок мира. Однако, по словам руководителя, НХЛ на правах организатора турнира вправе отказать игроку в участии. Ранее комиссар НХЛ Гэри Бэттмен подтвердил, что не будет допущен до участия на Кубке мира-2016.

– Есть общие правила, в этой истории министерство никак участвовать не может, – цитирует ТАСС Мутко. – Но вокруг этой истории не надо создавать проблему и раздувать ситуацию. НХЛ – организатор турнира, это коммерческий турнир. Федерация хоккея России предпринимает все необходимые меры, но мы не можем диктовать организаторам то, как себя вести. Если не получится, значит, не получится.

ФХР известили, что Войнову нельзя играть на Кубке мира