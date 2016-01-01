Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что решение о включении клубов из Лас-Вегаса и Квебек-Сити в НХЛ будет принято на Совете директоров, который пройдет 22 июня. Приблизительно за неделю до этого Совет директоров должен получить рекомендации от исполнительного комитета. Возможны три варианта исхода: расширения не будет вообще, расширение будет отложено на более поздний срок, в НХЛ будут включены обе или одна команда.

"Я не буду предсказывать, что случится, но я уверен в том, что, когда Совет соберется в Лас-Вегасе 22-го июня, мы будем знать больше, чем мы знаем сейчас", - цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.