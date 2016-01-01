Капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби остался доволен игрок своей команды в первом матче финала Кубка Стэнли с "Сан-Хосе" ( 3:2). По словам нападающего "Пингвинз" проделали хорошую работу, особенно в первом и третьем периодах.

– Это всего лишь один матч, но мы сделали много хорошего, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кросби. – В первом и третьем периодах мы были очень сильны, что привело к большому количеству моментов. Мы увидели много сильных качеств "Сан-Хосе", особенно во втором периоде. Они довольно хорошо держат шайбу и играют быстро. Но "Питтсбург" проделал очень хорошую работу.