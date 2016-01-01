Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после победы над "Сан-Хосе" в первом матче финала Кубка Стэнли (3:2) похвалил нападающего Ника Бонино. Напомним, форвард принес "Пингвинз" менее, чем за три минуты до конца третьего периода.

– Бонино – великолепный хоккеист, он хорош во всех аспектах игры, – приводит пресс-служба "Питтсбурга" слова Салливана. – У него высокий хоккейный IQ, хорошие руки. К тому же, он храбрый – блокирует броски.

Кросби? Было видно, как он голоден до победы. Это воодушевляет. Он был силен на протяжении всего матча.