Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что защитник СКА и сборной России Вячеслав Войнов не будет допущен до участия на Кубке мира-2016, который пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто, сообщает LA Times. При этом, по информации источника, Беттмэн уже известил об этом представителей сборной России.

Напомним, бывший игрок "Лос-Анджелеса" в прошлом году отбыл тюремное наказание по делу о домашнем насилии. После досрочного освобождения он был взят под стражу иммиграционной полицией США, добивавшейся депортации хоккеиста. В сентябре Войнов добровольно вернулся в Россию.