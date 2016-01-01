"Сан-Хосе" на своей странице в твиттере пожелал "Голден Стэйт" удачи в седьмом матче финала Западной конференции НБА против "Оклахомы", который состоится сегодня и начнется в 04.00 по московскому времени. Отметим, что "Сан-Хосе" в свою очередь на час раньше начнет первый матч финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга". Отметим, также, что обе команды базируются в одном регионе – в области залива Сан-Франциска.

"Удачи "Голден Стэйт" в матче с "Оклахомой"! Сделайте это для залива!" – говорится в твиттере "Шаркс".