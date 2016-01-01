Главный тренер "Питтсбурга" в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли против "Сан-Хосе" подчеркнул, что сопернику будет тяжело справиться с нападающим Евгением Малкиным. Первый матч серии пройдет сегодня и начнется в 03.00 по московскому времени.

– В серии против "Тампы" Малкин начал быстрее миновать среднюю зону и врываться к воротам соперника, – приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана. – Когда он так играет, с ним тяжело справиться, он давит на споерника скоростью и мощью. Он все так же хорошо обращается с шайбой, но скорость и мощь доставляют сопернику гигантские проблему. Когда Малкин так играет, все его звено действует более эффективно.