Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби подчеркнул, что преимущество домашнего льда должно помочь команде в финальной серии Кубка Стэнли против "Сан-Хосе". По словам капитана "Пингвинз", одним из решающих факторов будет игра в неравных составах.

- Надо продолжать делать то, что уже приносило команде успех в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, - приводит официальный сайт команды слова Кросби. - Ставка очень высока, но игра не изменилась. Мы прошли длинный путь, и теперь остался один шаг. Преимущество домашнего льда должно помочь, поддержка болельщиков придаст дополнительную энергию.

Думаю, команды равны, и ключевым фактором будет игра в неравных составах.