Защитник "Монреаля" Пи. Кей. Суббан подчеркнул, что не обижается на решение тренеров сборной Канады не взять его на Кубок мира-2016. Турнир пройдет с 17 сентября по 1 октября в родном городе Суббана Торонто.

- Я не удивлен. Это вопрос выбора. Тебя либо выбирают, либо нет, - цитирует официальный сайт НХЛ Суббана. Все, что мне остается, это принять решение. Я канадец, так что буду поддерживать команду и страну так же, как и все остальные.

Каждый хочет попасть в сборную. Но это жизнь. Когда я говорил с Дагом Армстронгом, я сказал, что больше всего хочу, чтобы Канада выиграла золото.

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