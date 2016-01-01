Защитник "Сан-Хосе" Дайнюс Зубрус перед стартовым матчем финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" выразил мнение, что у "Шаркс" в ближайшее время может не появиться возможности снова добраться до решающих поединков. Первая игра серии состоится 31 мая.

- Чем старше ты становишься, тем лучше ты понимаешь, как тяжело дойти до финала, - цитирует официальный сайт НХЛ Зубруса. - Даже попасть в плей-офф. Сложно попасть в розыгрыш Кубка Стэнли, сложно пройти первый раунд. Я попал в финал в первый же год. Потом в течение 10 лет я не ни разу не дошел даже до второго раунда. Так что надо много играть и очень стараться. Команды меняются в каждом сезоне и "Шаркс" уже никогда не будут такими. Это понимают все, и это наш лучший шанс. Я знаю это. Я знал это 10 лет назад. Надеюсь, на этот раз у нас все получится.

Все приобретает огромное значение из-за внимания прессы, твоей семьи, племянников, друзей, всех. Все становятся экспертами. Все увеличивается в 100 раз по сравнению с тем, что было пять дней назад. Надо сохранять спокойствие. Держаться подальше от всей этой шумихи. Делать то, что ты делал 5 дней назад, два месяца назад. Надо стараться делать то, что ты делаешь постоянно и не обращать внимание на всякие отвлекающие факторы. А их много.