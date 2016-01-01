Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин сообщил, что тренерский штаб команды посмотрел в деле всех игроков по итогам Кубка Черного моря в Сочи. На завершившемся сегодня турнире победу одержала первая сборная России, обыгравшая в решающем матче вторую российскую команду со счетом 3:2. На турнир было вызвано 48 хоккеистов, включая тех, кто выступает в молодежных лигах США и Канады.

- Сейчас не хочется никого оценивать. Информации очень много, поэтому нужно сесть с тренерами, все проанализировать, обсудить, - цитирует ТАСС Брагина. - Самое главное, что мы посмотрели в деле всех игроков, кто-то понравился, кто-то нет. У нас летом убрали выезд в Канаду на сбор. В Европе будет "Турнир четырех". Ребят из Северной Америки на нем, думаю, не будет, посмотрим на них еще раз в деле в Суперсерии.