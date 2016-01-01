Защитник Сергей Бойков объявил о заключении контракта с "Колорадо". Соглашение рассчитано на три года. 20-летний хоккеист был выбран "Эвеланш" на драфте-2015 под общим 161-м номером. В прошлом сезоне россиянин выступал в юниорской лиге Квебека и АХЛ. Также он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира.

– Были предложения из нескольких команд КХЛ, однако моей мечтой является выступление в НХЛ, – цитирует ТАСС Бойкова. – Подписали контракт по электронной почте, так как я был в России и не видел смысла ехать на один день и возвращаться назад. Их это устраивало и меня тоже, так что никаких проблем не возникло. Скорее всего сначала я буду играть в АХЛ, а потом уже буду делать свою работу и стараться пробиться в НХЛ.