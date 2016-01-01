Голкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, как за игры его команды переживает вся семья. Кроме того, он отметил, что у него не бывает необходимости выпускать пар после матчей.

– В этом году у вас были серьезные вратарские дебюты: финал Кубка Гагарина, сборная. Чувствовали давление?

– Давление было, но мне легче от всего отрешиться: я молодой – как сыграю, так и сыграю. Очень помогала поддержка родных: папы, мамы, бабушки, дедушки, сестры. Все за меня переживают, звонят. Папа с мамой не смотрят матчи в прямом эфире, потому что сильно нервничают. Зато потом, после результатов, по нескольку раз пересматривают. Спрашиваю отца "Зачем? Пойди лучше погуляй". Он говорит: "Это как хорошее кино. Я должен посмотреть несколько раз, чтобы увидеть все детали". А бабушка, дедушка, дядя смотрят и активно болеют. Бабушка разбирается в хоккее. Один из ее любимых игроков – Саша Радулов. Ей нравится его агрессия на льду. Да и не только он – другие ребята из нашей команды ей тоже импонируют.

– Вы когда-нибудь теряли контроль над собой?

– Раньше было. Один раз дал волю эмоциям – и Герман Михайлович (Титов, тренер "Металлург" Нк в 2012 - 2015 годах) вызвал меня на разговор. После я понял, что так не стоит делать. Я не агрессивный сам по себе, поэтому у меня нет после матчей накопления злости. Грушу боксерскую по вечерам не бью. Максимум могу в GTA зайти и пострелять.