В интервью "Матч ТВ" голкипер ЦСКА и сборной России Илья Сорокин назвал себя самокритичным человеком и подчеркнул, что старается не обращать внимания на похвалу в свой адрес.

– После проигранного финала Кубка Гагарина вы плакали.

– Сначала ты думаешь, что все, конец. Тяжело. Проходит время и негативные эмоции уходят. Начинаешь анализировать – и все.

– Вы один из немногих игроков, которого, кажется, любят все: болельщики, журналисты, эксперты. Не захвалили вас?

– Стараюсь пропускать мимо. Критика мне нравится больше. Я имею ввиду не негатив в сетях или где-то еще, а конструктив от тренера или родных. Иногда не замечаю моменты, над которыми стоит работать. И очень хорошо, что мне на них указывают. Я самокритичен, всегда анализирую свою игру. А вообще я же еще ничего не выиграл. Надеюсь, дай Бог, это все впереди. Сейчас мне стоит доказывать еще больше, чем год назад.