TEXT + TEXT - Хоккеисты московского "Динамо" ждут зарплату 30 мая, понедельник, 21:11

Как стало известно "СЭ", в московском "Динамо" по-прежнему не выплачивается зарплата, премия и бонусы. Последний раз хоккеистам платили в марте. Кстати, тоже после длительной задержки. Интересно, что в отличии от "Торпедо" и "Сочи", хоккеисты московского клуба не собираются куда-то жаловаться или подавать на расторжение контракта. Им, кстати, даже не обещают определенной даты, когда погасят долги. Впрочем, у бело-голубых такая ситуация не первый раз. Про случай в этом сезоне мы уже упоминали, долгое время не давали деньги по итогам сезона 2014-2015, но потом все отдали за пару дней до выхода из отпуска. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Источник: Спорт-Экспресс Доступно только пользователям Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи ! С уважением администрация сайта 4-ый Период.

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