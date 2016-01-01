Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел расстроился, узнав, что не попал в состав сборной США на Кубок мира-2016. Форвард добавил, что "Пингвинз" необходимо добиться победы в Кубке Стэнли.

- Конечно, факт, что я не попал в соборную на Кубок мира не может радовать, но тут уж ничего не поделаешь, - приводит официальный сайт НХЛ слова Кессела. - Думаю, я неплохо играл в плей-офф, и хорошо выступал за сборную, когда играл за сборную. Тем не менее, "Питтсбург" вышел в финал Кубка Стэнли, так что я не могу чувствовать разочарование.