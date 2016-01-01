Нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин рассказал, почему пропустил домашний чемпионат мира-2016. Также форвард пожелал удачи сборной России на Кубке мира-2016, который пройдет в Торонто.

– Это правила НХЛ – нельзя участвовать ни в каких турнирах, если ты травмирован, – приводит "Матч ТВ" слова Кулемина. – У меня была травма голеностопа, последние игры было очень тяжело играть, выходил на обезболивающих, весь забинтованный. Так что мне моя команда запретила ехать на чемпионат мира.

Знаю, что это просто совпадение – приезд игроков "Вашингтона" вместо меня. По мне решение было принято заранее, я разговаривал с нашим генеральным менеджером, с тренерами "Айлендерс" и тренерами сборной России. Никто не предугадывал насчет вылета "Вашингтона" из Кубка Стэнли, это просто слухи и догадки. Думаю, что Россия будет готова бороться за чемпионство на Кубке мира. Конечно, команда изменится по сравнению с чемпионатом мира, состав будет совершенно другой.

Получилось так, что Ковальчук и Радулов не попали в команду на Кубок мира. Считаю, они хорошие игроки, но просто не хватило места в составе. Сейчас тренеры идут на омоложение состава.