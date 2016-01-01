Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в преддверии первого матча финальной серии Кубка Стэнли против "Сан-Хосе" отметил, что прежняя игра постепенно возвращается к нему. Встреча пройдет в ночь с понедельника на вторник и начнется в 3.00 по московскому времени.

– Все говорят, что я не играю, как в 2009 году, – приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. – Но мне моя игра нравится. Я стараюсь, как могу. И с каждой игрой чувствую себя все лучше. Уверенность ко мне вернулась. Да, я действую не как в те времена, но та игра ко мне постепенно возвращается.

Может быть, действительно, тогда на нас Кросби было не такое давление. Но так всегда: при победе давление меньше, при поражении – больше. Так что надеюсь, мы победим и давления будет меньше.

Тогда у нас было два главных звена, а сейчас четыре. Тогда мы с Сидом играли более 20 минут за матч, сейчас все изменилось: другой тренер, другая система игры. Тренер хочет, чтобы играли все. Я выхожу в большинстве, играю по 17-18 минут, и чувствую себя комфортно.