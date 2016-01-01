Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что его команде надо приложить максимум усилий, чтобы выиграть Кубок Стэнли. 29-летний российский форвард отметил, что "Пингвинз" работали на протяжении всего сезона, чтобы добиться успеха. Первый матч финальной серии Кубка Стэнли "Питтсбург" – "Сан-Хосе" пройдет в ночь с понедельника на вторник и начнется в 3.00 по московскому времени.

– Да, игроки "Питтсбурга" не становятся моложе, так что в этом году важность момента чувствуется особенно остро, – приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина. – У нас было не так много возможностей выиграть Кубок Стэнли. Мы не играем в финале каждый год. Надо ценить момент и постараться победить. "Пингвинз" пытались это сделать каждый год. Это нелегко. Ради этого мы трудились все предыдущие девять месяцев.