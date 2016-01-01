Генеральный менеджер рижского "Динамо" Нормундс Сейейс допустил возможность подписания контракта с форвардом "Баффало" Земгусом Гиргенсонсом. Сегодня стало известно, что рижане заполучили права на игрока в результате обмена с ЦСКА.

- А почему нет? Знаем, что есть несколько предложений из НХЛ, и Гиргенсонс их рассматривает, - цитирует "Р-Спорт" Сейейса. - Посмотрим, как будут развиваться события. Никогда не знаешь, что в итоге произойдет, будем смотреть.

Контракт латвийского хоккеиста с "Баффало" заканчивается по окончании нынешнего сезона, в котором 22-летний форвард провел в регулярном чемпионате НХЛ 71 матч, забросил 7 шайб и сделал 11 результативных передач.