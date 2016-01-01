Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров пожелал удачи вратарю Максиму Третьяку, который был обменен в "Адмирал" на денежную компенсацию. Он отметил, что ждет скорейшего возвращения голкипера в армейский клуб.

– Надеюсь, что это решение, которые мы приняли совместно с Максимом, поможет развитию его карьеры, – приводит официальный сайт армейцев слова Федорова. – Он хотел бы утвердиться в роли вратаря команды КХЛ. Думаю, наша совместная работа была плодотворной, и мы согласились дать Максиму этот шанс. Пожелаем ему удачи и скорейшего возвращения в родной клуб с приобретенным опытом игры в КХЛ.