Член совета директоров СКА Александр Медведев не исключает, что Олег Знарок и Илья Ковальчук могут сработаться в одной команде. В качестве примера он привел взаимоотношения Лучано Спаллетти и Франческо Тотти в Риме. Также он подчеркнул, что связка Ковальчука с Павлом Дацюком могла бы приносить огромную пользу, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Знарок и Ковальчук в одной команде – это возможно?

– Профессиональные тренеры и спортсмены могут быть совмещены где угодно и с кем угодно. Это главный принцип профессионализма. Вспомним Лучано Спаллетти. У него непростые отношения с Тотти, но тот выходил, играл и будет играть в "Роме", как я понимаю.

– Есть пример Виллаш-Боаша и Кержакова...

– Давайте ориентироваться на положительные примеры.

– Насколько возможно объединение Ковальчука и Дацюка в СКА?

– Такая связка была бы убийственной для соперников. Но давайте дождемся новостей...