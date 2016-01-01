Член совета директоров СКА Александр Медведев в понедельник дал понять: в ближайшее время появится информация о главном тренере клуба и игроках, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Есть ли какие-то новости о СКА? До сих пор открыт вопрос с главным тренером, есть масса слухов о грядущих приобретениях и потерях клуба.

– Я только что приехал из командировки. В ближайшее время будут хорошие и интересные новости по тренеру и игрокам.

– Можете оценить вероятность прихода Олега Знарка в клуб?

– Отношение к совместительству меняется. Нельзя быть догматиками. Я лично свое отношение к этому изменил. Есть масса примеров, когда тренеры весь сезон работают в хоккее, проводят по 80 матчей, а потом приходят в сборную и добиваются результатов и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира. Канаду на последнем чемпионате мира тренировал не освобожденный тренер. Надо заимствовать положительный опыт.