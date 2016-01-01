Бывший нападающий "Трактора", "Атланта" и сборной Чехии Ян Булис принял решение завершить карьеру. Последним клубом в карьере форварда был чешский "Пардубице". Также 38-летний чех выступал за "Вашингтон", "Монреаль" и "Ванкувер". В составе сборной Чехии Булис в 2006 году завоевал серебро чемпионата мира и бронзу Олимпийских игр.

– Теперь я могу посвятить себя только семье, – цитирует Ceske Noviny. – Теперь могу рабоать полный рабочий день папой. На лед не выхожу, хотя меня и приглашали в команду ветеранов "Пардубице", но я не принял предложение. На тренерские курсы я не хожу. Возможно, буду работать скаутом. Я говорил об этом со своим агентом Иржи Хамалем. Но это пока в будущем, сейчас я занят семьей.