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Третьяк сменил ЦСКА на "Адмирал"
30 мая, понедельник, 15:01

Вратарь ЦСКА Максим Третьяк перешел в "Адмирал", информирует ТАСС. Армейцы за 19-летнего голкипера получили денежную компенсацию. Ранее ЦСКА продлил контракт с голкипером, внуком президента ФХР Владислава Третьяка, на два года. Предыдущий контракт воспитанника армейского клуба был рассчитан до апреля 2016 года.

В сезоне-2015/16 Третьяк провел 13 матчей в ВХЛ за "Звезду" и две встречи в МХЛ за "Красную Армию". Также он был третьим вратарем сборной России на молодежном чемпионате мира 2016 года, где россияне завоевали серебряные медали.

Источник: Спорт-Экспресс
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2.Динамо5298147115
3.ЦСКА5295147102
4.Спартак5249102147
5.Динамо Р5246103148
ИОШЗШП
1.Локомотив5292127112
2.Северсталь5281131113
3.Слован5276119121
4.Лев5272129131
5.Динамо Мн5271121142
6.Донбасс5269129137
7.Атлант5267130141
8.Торпедо5263135144
9.Витязь5255116144
ИОШЗШП
1.Ак Барс5298151108
2.Трактор5295148119
3.Магнитка5293166117
4.Нефтехимик5272136146
5.Югра5271149163
6.Авто5235104176
ИОШЗШП
1.Авангард52102149118
2.Салават5285145135
3.Барыс5282170157
4.Сибирь5281120113
5.Кузня5255127170
6.Амур5244113162
 
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