Вратарь ЦСКА Максим Третьяк перешел в "Адмирал", информирует ТАСС. Армейцы за 19-летнего голкипера получили денежную компенсацию. Ранее ЦСКА продлил контракт с голкипером, внуком президента ФХР Владислава Третьяка, на два года. Предыдущий контракт воспитанника армейского клуба был рассчитан до апреля 2016 года.

В сезоне-2015/16 Третьяк провел 13 матчей в ВХЛ за "Звезду" и две встречи в МХЛ за "Красную Армию". Также он был третьим вратарем сборной России на молодежном чемпионате мира 2016 года, где россияне завоевали серебряные медали.