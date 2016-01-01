Вратарь "Питтсбурга" Марк-Андре Флери, потерявший место в основном составе, подчеркнул, что намерен действовать в интересах команды. Голкипер отметил, что сейчас не думает о возможности смены клубной прописки и сосредоточен на борьбе за Кубок Стэнли.

- Сейчас не думаю о следующем сезоне, - приводит ProHockeyTalk слова Флери. - На это просто нет времени. Нужно бороться за победу в Кубке Стэнли, а остальное неважно. В первую очередь меня я думаю об интересах команды. Я давно играю в "Питтсбурге" и хочу, чтобы команда завоевала чемпионство. Это важнее моих проблем.