Вопрос по проведению чемпионата ВХЛ может быть решен на этой неделе. Об этом сообщил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

ВХЛ на собрании клубов лиги 26 мая в открытом письме обратилась к министру спорта России Виталию Мутко и председателю правления ФХР Аркадию Ротенбергу с просьбой вернуть прежний режим управления Всероссийским соревнованиям, которые последние годы проводила именно ВХЛ. Со следующего сезона ФХР, согласно поручениям, данным на заседании совета по спорту при президенте России 22 апреля, будет сама проводить этот турнир.

- Мы будем встречаться, общаться. Но юридически ситуация очень простая, тут нового ничего нет. У нас было заявление в четверг, пока по существу добавить нечего, - цитирует Т АСС Курбатова. - Сейчас идет процесс общения с руководителями и клубами. Минспорт уже свою позицию высказал, у нас нет с ним никаких расхождений. Думаю, на этой неделе все будет решено.