По словам главы компании "Телеспорт" Петра Макаренко, которой принадлежат права на показ Кубка мира на территории России, на данный момент идут переговоры с разными каналами. Как именно будут реализованы права, будет ли оформлен единый пакет из ТВ-прав и прав на трансляцию в интернете, пока неизвестно.

- Вариантов продажи много, и любой теоретически возможен, - приводит "Матч ТВ" слова Макаренко. - Сейчас мы находимся в стадии переговоров. На данный момент такая стадия, что никаких договоренностей ни с кем нет. Сейчас все в обсуждении.

Думаю, до конца июня этот вопрос решится. Кубок мира - не тот продукт, который никому не нужен, а совершенно востребованная история. С точки зрения того, кто в нем участвует, это существенно более статусное мероприятие, чем, например, чемпионат мира. Тут действительно участвуют лучшие игроки.

Кубок мира по хоккею пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября 2016 года.