Американский нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел подчеркнул, что расстроен непопаданием в состав сборной на Кубок мира. При этом форвард отметил, что сейчас он думает о предстоящих играх финала Кубка Стэнли с "Сан-Хосе".

- Безусловно, меня это расстроило, но ничего с этим не сделаешь, - приводит The Score слова Кессела. - В розыгрыше этого Кубка Стэнли я демонстрирую хорошую игру. За национальную команду я показывал не менее плохой результат. Но сейчас нам предстоит финал, поэтому не могу сказать, что убит горем.

Составы на Кубок мира